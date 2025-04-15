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هيئة بريطانية: تلقينا تقريرا عن حادث شرقي عدن باليمن

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القاهرة (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الثلاثاء إنها تلقت تقريرا عن تعرض سفينة لحادث على بعد 100 ميل بحري شرقي عدن باليمن، وهو أول تقرير للهيئة بالمنطقة منذ أشهر.

وأضافت الهيئة إن طاقم السفينة بخير، وأنها متجهة إلى ميناء التوقف التالي، بعد أن أفادت بتعرضها لملاحقة من أشخاص على متن عدة سفن صغيرة لمدة ساعتين تقريبا مع إطلاق نار.

وذكرت الهيئة أنها تحقق في الحادث، دون تحديد معلومات عن السفينة أو تسمية المهاجمين المحتملين.

وشن الحوثيون في اليمن، المتحالفون مع إيران، أكثر من 100 هجوم استهدف سفن الشحن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023، قائلين إنهم يتضامنون بذلك مع الفلسطينيين في حرب إسرائيل مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة.

وخلال تلك الفترة، أغرقت الجماعة سفينتين واستولت على أخرى وقتلت ما لا يقل عن أربعة بحارة في هجوم عطل الشحن العالمي وأجبر الشركات على تغيير مساراتها.

ولم يعلق الحوثيون بعد على الهجوم الأخير الذي أبلغت عنه الهيئة البريطانية.

وعلق الحوثيون هجماتهم لفترة وجيزة بعد وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل في غزة في يناير كانون الثاني. ومع ذلك، تعهدت الجماعة اليمنية باستئناف الهجمات على السفن الإسرائيلية في مارس آذار بعدما لم ترفع إسرائيل حظرا على دخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

كما تعهدت الجماعة اليمنية بمواصلة هجماتها على سفن الشحن بعد أن شنت الولايات المتحدة أكبر وأعنف عملية عسكرية لها في اليمن منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منصبه.

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