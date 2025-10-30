The Swiss voice in the world since 1935
هيونداي ستسحب أكثر من 180 ألف سيارة بسبب عيوب في التصنيع

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قالت حكومة كوريا الجنوبية الخميس إنه طلبت سحب أكثر من 260 ألف سيارة بسبب عيوب في التصنيع، بما فيها أكثر من 180 ألف سيارة من إنتاج مجموعة هيونداي موتور.

وأفادت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في بيان “سيتم سحب 260184 مركبة من 57 طرازا تم تصنيعها أو استيرادها أو بيعها بواسطة هيونداي موتور وكيا وبي إم دبليو كوريا وستيلانتس كوريا بسبب عيوب في التصنيع”.

وأشارت الوزارة إلى أن من بين هذا العدد، ستسحب أكثر من 180 ألف سيارة من مجموعة هيونداي موتور.

وقالت إن “شركة هيونداي موتور ستسحب 85355 وحدة من طراز بورتر 2 إلكتريك اعتبارا من 30 تشرين الأول/أكتوبر بسبب خطر حريق محتمل ناجم عن خلل في تصميم برنامج نظام إدارة البطاريات”.

وأضافت أن شركة كيا، التابعة لشركة هيونداي موتورز، ستبدأ سحب 54532 وحدة من طراز بونغو 3 إي في اعتبارا من 30 تشرين الأول/أكتوبر بسبب العيب نفسه في البرنامج الذي قد يؤدي إلى حرائق.

ومن بين الطرازات الأخرى التابعة لهيونداي موتور والتي ستسحب طراز “توسون” بسبب عيب في تصميم مكونات فلتر الوقود، وطراز “سيلتوس” من كيا بسبب عيب مماثل يمكن أن يتسبب في توقف تشغيل المحرك.

واتصلت وكالة فرانس برس بمجموعة هيونداي موتور للحصول على تعليق.

هس/الح

