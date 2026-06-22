واشنطن تحذّر من خطر “فظائع جماعية” وشيكة في مدينة الأُبيِّض السودانية

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أعربت الولايات المتحدة الاثنين عن قلقها البالغ إزاء “المؤشرات المقلقة التي تدل على احتمال وقوع فظائع جماعية وشيكة” في مدينة الأُبيِّض السودانية حيث تخشى الأمم المتحدة أيضا من هجوم لقوات الدعم السريع.

وحضّت وزارة الخارجية الأميركية في بيان طرفي النزاع على “وقف أي عمل من شأنه أن يعرض المدنيين للخطر، أو يعيق المساعدات الإنسانية، أو يساهم في ارتكاب المزيد من الفظائع”.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أعرب عن قلقه البالغ السبت من حشد “تعزيزات عسكرية كبيرة” حول المدينة.

ومدينة الأبيّض الواقعة في ولاية شمال كردفان، تحاصرها منذ أشهر قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش منذ نيسان/أبريل 2023.

والجمعة، اتصل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب “حميدتي”، ليطلب منه عدم مهاجمة الأبيّض.

وشدد بيكا هافيستو على “الحاجة الملحة لتهدئة الوضع في الأبيض وتجنّب أي عمل من شأنه أن يفاقم الوضع الإنساني المتردّي فعلا، ويعرّض حياة المدنيين لمزيد من الخطر”، وفق ما أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك.

كما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة “ألا نسمح بتكرار أهوال الفاشر في الأبيّض”.

تُتهم قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع عديدة خلال استيلائها على الفاشر في تشرين الأول/أكتوبر، وهي آخر مدينة رئيسية سيطرت عليها في دارفور. وفي شباط/فبراير، أفادت بعثة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة بوقوع أعمال “إبادة جماعية”.

منذ سقوط المدينة، اشتد القتال، لا سيما في كردفان، وهي جبهة حاسمة تربط معاقل قوات الدعم السريع في دارفور بالمناطق التي يسيطر عليها الجيش في شرق السودان.

بغس/ح س/لين