The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

واشنطن تحظر على الدبلوماسيين الايرانيين التسوق في متاجر الجملة الاميركية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

صدر قرار أميركي نُشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية  يقضي بمنع الدبلوماسيين الايرانيين الموجودين في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة من التسوق في متاجر الجملة الأميركية.

وينص القرار على حظر الدبلوماسيين من إجراء أي عمليات شراء من سلاسل متاجر الجملة مثل “كوستكو” و”سامز كلوب” و”بي جيز هولسيل كلوب”، مع الاشارة الى أن قائمة المتاجر المحظورة ليست شاملة.

واعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” القرار بأنه “ضغط غير مألوف على الدبلوماسيين”. 

كما يؤكد القرار على ضرورة حصول الدبلوماسيين الإيرانيين على إذن من مكتب البعثات الخارجية التابع لوزارة الخارجية في حال رغبوا في شراء سلع فاخرة أثناء وجودهم في الولايات المتحدة.

وكتب نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت على “إكس”، “لن نسمح للنظام الإيراني بأن تتسوق النخبه الدينية في الولايات المتحدة بينما يُجبر شعبه في إيران على تحمل الفقر والنقص الحاد في الاحتياجات الأساسية”. 

ويُعرّف السجل الفدرالي السلع الفاخرة بأنها تلك التي تزيد قيمتها عن ألف دولار. كما صُنفت المركبات التي تزيد قيمتها عن 60 ألف دولار على أنها مشتريات فاخرة. 

وتسمح الولايات المتحدة، بصفتها مستضيفة للأمم المتحدة، لعدة دول لا تقيم معها علاقات دبلوماسية، بالابقاء على بعثاتها في نيويورك والسفر اليها.

إلا ان هذه الدول تواجه قيودا على تنقلات موظفيها في الولايات المتحدة. 

وبالتالي، يُطلب من الدبلوماسيين من بيلاروس والصين وكوبا وإريتريا وإيران وكوريا الشمالية وروسيا وسوريا وفنزويلا إخطار وزارة الخارجية في حال رغبوا في التنقل  لمسافة تزيد عن 40 كيلومترا من مركز نيويورك، أو 40 كيلومترا من البيت الأبيض إذا كان لديهم بعثة في واشنطن.

اجو/ريم/لين

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية