واشنطن تنقل أكثر من 1000 أمريكي من لبنان عبر تركيا

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من جوناثان سبايسر

إسطنبول (رويترز) – قالت جولي أيديه القنصل العام الأمريكي في إسطنبول يوم الخميس إن أكثر من ألف أمريكي وأفراد عائلاتهم فروا من لبنان الذي مزقته الحرب وذلك على متن رحلات جوية مستأجرة أمريكية في الأسبوع الماضي ووصلوا إلى تركيا للإقامة المؤقتة.

ومع تصعيد إسرائيل هجومها البري والجوي على جماعة حزب الله اللبنانية في الأسابيع القليلة الماضية، اعتمدت الولايات المتحدة وعدد من الدول في الوقت الحالي على الرحلات الجوية التجارية والتي تحجزها الحكومة لإجلاء مواطنيها، لا سيما عبر تركيا.

وقالت أيديه في مقابلة في إسطنبول “إنها الطريقة الأسرع والأكثر أمانا لإبعاد الأمريكيين عن الأذى… الوضع الأمني متحرك، ومن ثم، نخطط منذ أشهر لكل الطوارئ. ونظرا لأن مطار بيروت مفتوح وما زال يعمل فإن تركيزنا ينصب على تيسير رحلات المغادرة جوا”.

وقال مسؤول أمريكي آخر إن عشر رحلات جوية مستأجرة من أصل 12 رحلة جوية أمريكية من بيروت وصلت إلى إسطنبول وعلى متنها 1025 مواطنا وأفراد أسرهم المباشرين منذ الثاني من أكتوبر تشرين الأول.

وقال أشخاص في مقابلات أُجريت بالمطار إنهم أُصيبوا بالصدمة بسبب التفجيرات وخافوا على حياتهم. وقالت نادين الشاب عن ابنتها الرضيعة التي كانت تحملها بين يديها “الوضع ليس آمنا بالنسبة لها هناك”، وأضافت أنها ستسافر بعد ذلك إلى ميشيجان.

وبموجب اتفاق مع أنقرة، يتعين على المسافرين الأمريكيين، وأيضا القادمين على متن رحلات جوية مستأجرة من بعض الدول الغربية الأخرى، مغادرة تركيا في غضون 72 ساعة من وصولهم.

وبالإضافة إلى الرحلات المتجهة إلى إسطنبول، وصلت إلى فرانكفورت والدوحة من بيروت رحلتان أمريكيتان أخريان مستأجرتان في الأيام القليلة الماضية، وتتوقع السلطات استمرار مثل هذه الرحلات لنقل آلاف الأمريكيين الذين ما زالوا في لبنان.

وقد تلجأ واشنطن، الحليف الرئيسي لإسرائيل في الصراع الذي يتوسع بالشرق الأوسط، إلى الخيار الأصعب والأخطر وهو الإجلاء عن طريق البحر إذا تدهور الوضع في لبنان وتعرض مطار بيروت للخطر. وقالت واشنطن إنها نشرت قوات إضافية في قبرص تحسبا لذلك.

وعملت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، مع الولايات المتحدة و20 دولة أخرى على الاستعداد لإجلاء بحري محتمل. وهذا الأسبوع، أجلت تركيا نحو ألف من مواطنيها عبر سفينتي إنزال تابعتين للبحرية.

وقال دبلوماسيون إنه في عملية إجلاء بحرية رسمية، ستعمل الدول الأجنبية مع السلطات التركية والقبرصية لتنسيق حركة السفن واستخدام الموانئ القريبة في البحر المتوسط.

وما زال عشرات الرحلات تغادر مطار بيروت يوميا.

وقالت أيديه إن الولايات المتحدة وفرت أيضا أكثر من 4500 مقعد لمواطنيها على متن رحلات تجارية من لبنان في الأسابيع القليلة الماضية وإن مقاعد كثيرة في هذه الرحلات وعلى رحلات مستأجرة ظلت شاغرة.

وأضافت أيديه التي أشرفت أيضا على عمليات إجلاء بحري من لبنان في عام 2006 كجزء من البعثة الأمريكية هناك أن الهدف ليس شغل كل المقاعد بل أن “نمنح الناس خيارا، كي يجدوا مخرجا… إذا أرادوا المغادرة لأنهم يعتبرون الوضع غير محتمل”.