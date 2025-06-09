وثيقة برلمانية‭:‬‭ ‬إيطاليا أنهت عقود تجسس مع باراجون الإسرائيلية

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من جوزيبي فونتي وألفيس أرميليني

روما (رويترز) – أظهرت وثيقة برلمانية يوم الاثنين أن إيطاليا أنهت عقدا مع شركة باراجون الإسرائيلية لبرامج التجسس في أعقاب اتهامات بأن الحكومة الإيطالية استخدمت تقنياتها لاختراق هواتف منتقدين.

ولم ترد شركة باراجون بعد على طلب من رويترز للتعليق.

وقالت خدمة (واتساب) للتراسل التابعة لشركة ميتا هذا العام إن برنامج باراجون للتجسس استهدف عشرات المستخدمين، ومن بينهم صحفي وأعضاء في جمعية ميديتيرانيا الخيرية لإنقاذ المهاجرين في البحر التي تنتقد رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وقالت الحكومة في فبراير شباط إن برنامج التجسس استهدف سبعة من مستخدمي الهواتف المحمولة في إيطاليا. ونفت روما أي تورط في أنشطة غير مشروعة وقالت إنها طلبت من الوكالة الوطنية للأمن السيبراني التحقيق في الأمر.

وأظهر تقرير نشر حديثا من اللجنة البرلمانية المعنية بالأمن، أن أجهزة المخابرات الإيطالية علّقت في البداية عقدها مع باراجون، ثم أنهته بعد موجة الغضب الإعلامي.

وقال التقرير إن وكالتي المخابرات الإيطالية المحلية والأجنبية قامتا بتفعيل العقود مع باراجون في عامي 2023 و2024 على التوالي، واستخدمتاها مع عدد محدود جدا من الأشخاص، بإذن من المدعي العام.

وذكرت اللجنة البرلمانية المعنية بالأمن أن وكالة المخابرات الأجنبية استخدمت برنامج التجسس للبحث عن الهاربين ومكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب الوقود والتجسس وفي أنشطة الأمن الداخلي.