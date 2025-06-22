وزارة الخارجية: روسيا تندد بشدة بالهجمات الأمريكية على إيران

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موسكو (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الروسية يوم الأحد إن روسيا تندد بشدة بالهجمات الأمريكية على المواقع النووية في إيران.

وأضافت الوزارة في بيان “هذا القرار غير المسؤول بتعريض أراضي دولة ذات سيادة لهجمات صاروخية وقنابل، مهما كانت المبررات التي قد تُساق، ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي”.

ودعت الوزارة إلى “وقف العدوان وتكثيف الجهود لتهيئة الظروف لإعادة الوضع إلى المسار السياسي والدبلوماسي”.