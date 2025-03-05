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وزارة الخزانة: أمريكا فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بالحوثيين

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة يوم الأربعاء على سبعة من كبار الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن الأفراد المستهدفين بالعقوبات هربوا بعض المواد العسكرية وأنظمة أسلحة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وتفاوضوا على شراء أسلحة من روسيا.

وأضافت أنها فرضت عقوبات أيضا على عبد الولي عبده حسن الجابري وشركته الجابري للتجارة العامة والاستثمار لتجنيد يمنيين للقتال في أوكرانيا لصالح روسيا وجمع أموال لدعم العمليات العسكرية للحوثيين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس في بيان “الحكومة الأمريكية ملتزمة بمحاسبة الحوثيين على الحصول على أسلحة ومكونات أسلحة من موردين في روسيا والصين وإيران لتهديد أمن البحر الأحمر”.

وقالت الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إنها تطبق تصنيف الحوثيين “منظمة إرهابية أجنبية” بعد أن دعا الرئيس دونالد ترامب إلى هذه الخطوة في وقت سابق من العام الجاري.

لكن هذه الخطوة أثارت مخاوف من احتمال أن تؤثر على الأمن الإقليمي وتؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن لأن المستوردين يخشون الوقوع تحت طائلة العقوبات الأمريكية إذا وقعت الإمدادات في أيدي الحوثيين.

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