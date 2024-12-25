وزارة الدفاع: الجيش التركي يقتل 21 مسلحا كرديا في شمال سوريا والعراق

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أنقرة (رويترز) – قالت وزارة الدفاع التركية يوم الأربعاء إن الجيش قتل 21 مسلحا كرديا في شمال سوريا والعراق.

وذكرت الوزارة في بيان أن 20 مسلحا من حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية قتلوا في شمال سوريا بينما كانوا يستعدون لشن هجوم، وقتل مسلح في شمال العراق.

وأضافت الوزارة “عملياتنا ستستمر بفاعلية وحزم”.

بدأ حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تنظيما إرهابيا، تمردا مسلحا ضد الدولة التركية في عام 1984 مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، وهي القوة الرائدة ضمن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة، امتدادا لحزب العمال الكردستاني وتصنفها جماعة إرهابية.

وتصر تركيا منذ سقوط الرئيس السوري بشار الأسد في وقت سابق من الشهر على ضرورة حل وحدات حماية الشعب، مشددة على أن لا مكان لها في مستقبل سوريا.

وتأتي عمليات يوم الأربعاء في ظل استمرار الأعمال القتالية بين الفصائل السورية المدعومة من تركيا ووحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا.

وتنفذ تركيا من حين لآخر غارات جوية عبر الحدود وعمليات عسكرية تستهدف حزب العمال الكردستاني الذي يحتفظ بقواعد في المناطق الجبلية بشمال العراق.