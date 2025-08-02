وزارة الدفاع السورية: هجوم لقوات سوريا الديمقراطية في منبج أصاب 4 من الجيش و3 مدنيين
(رويترز) – قالت وزارة الدفاع السورية يوم السبت إن هجوما نفذته قوات سوريا الديمقراطية في ريف مدينة منبج بشمال البلاد أدى إلى إصابة أربعة من أفراد الجيش وثلاثة مدنيين.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن الوزارة وصفت الهجوم بأنه “غير مسؤول” وأسبابه “مجهولة”.
ولم يصدر أي تعليق بعد من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة.
(تغطية صحفية أحمد طلبة وحاتم ماهر -إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير)