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وزارة الصحة: الجيش الإسرائيلي يقتل شابا فلسطينيا بالضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان “استشهاد الشاب علاء شوكت خضير (29 عاما) برصاص الاحتلال في بلدة بيتا قضاء نابلس”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية على صفحتها أن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتا وسط إطلاق كثيف للرصاص مما أدى لاندلاع مواجهات”.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي حول مقتل الخضير الذي يأتي بعد يوم من إعلان الجيش الاسرائيلي عن إصابة جندي بجروح خطيرة جراء تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية بالقرب من بلدة بيتا.

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