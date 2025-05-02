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وزارة الصحة: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الجمعة إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنها أُبلغت “باستشهاد الشاب عمر مصطفى أبو ليل (39 عاما) برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة”.

وقالت الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي احتجز جثمان الشاب.

ولم يصدر بعد بيان من الجيش الإسرائيلي حول مقتل أبو ليل.

وقالت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن “قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت محيط المخيم (بلاطة) وحاصرت منزلا أعقبها وصول تعزيزات عسكرية من آليات الاحتلال وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي ودوي انفجارات”.

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