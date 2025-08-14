وزارة الصحة: 13 حالة وفاة و21 حالة عمى لآسيويين بسبب خمور فاسدة بالكويت

الكويت (رويترز) – قالت وزارة الصحة الكويتية إنها تعاملت مع 63 حالة تسمم كحولي ناتج عن مشروبات ملوثة بالميثانول منذ يوم السبت وأسفرت عن 13 حالة وفاة و21 حالة عمى أو تأثر بالبصر.

وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس صدر مساء الأربعاء إن جميع الحالات من جنسيات آسيوية مشيرة إلى أن 51 حالة تطلبت إجراء غسيل كلوي عاجل و31 حالة احتاجت إلى تنفس صناعي.

وتمنع الكويت دخول المشروبات الحكولية إلى أراضيها أو تصنيعها محليا، لكن البعض يقوم بعمليات تصنيع محلية في أماكن سرية تخلو من أي إجراءات للرقابة أو معايير للسلامة، ما يعرض المتعاطين لمثل هذه الأخطار.

(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي – تحرير رحاب علاء)