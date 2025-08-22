The Swiss voice in the world since 1935
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وزراء خارجية غربيون ينددون بخطة الاستيطان الإسرائيلية الجديدة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

(رويترز) – ندد وزراء خارجية دول بالاتحاد الأوروبي ومن أستراليا وبريطانيا في بيان مشترك يوم الجمعة بخطط إسرائيل بناء مستوطنة شرقي القدس.

ومن شأن الموافقة على مشروع (إي 1) أن يشطر الضفة الغربية ويفصلها عن القدس الشرقية، مما يفتت الأراضي التي يسعى الفلسطينيون لإقامة دولة مستقلة عليها.

وأعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش المشروع الأسبوع الماضي وحصل على الموافقة النهائية من لجنة تخطيط تابعة لوزارة الدفاع يوم الأربعاء.

وقال الوزراء في بيان مشترك “قرار اللجنة العليا الإسرائيلية للتخطيط الموافقة على خطط لبناء مستوطنات في المنطقة (إي1) شرقي القدس غير مقبول ويمثل انتهاكا للقانون الدولي”.

وأضافوا “نندد بأشد العبارات بهذا القرار وندعو إلى التراجع عنه فورا”.

والوزراء المشاركون في البيان من دول أستراليا وبلجيكا وبريطانيا وكندا وقبرص والدنمرك وإستونيا وفنلندا وفرنسا واليونان وأيسلندا وأيرلندا وإيطاليا واليابان ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج ومالطا وهولندا والنرويج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد

وانضمت إلى هذا البيان كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية.

واستنكرت إسرائيل البيان على الفور قائلة إنها “ترفض محاولة فرض إملاءات أجنبية عليها”.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان “الحق التاريخي لليهود في العيش في أي مكان في أرض إسرائيل، مهد الشعب اليهودي، لا جدال فيه”، مضيفة أن إسرائيل تتصرف وفقا للقانون الدولي.

وأضاف البيان “الشعب اليهودي هو الشعب الأصلي لأرض إسرائيل. لم تكن هناك دولة فلسطينية في أي وقت من الأوقات، وأي محاولة للادعاء بخلاف ذلك لا أساس لها قانونيا أو تاريخيا أو من حيث الحقائق”.

ولاقت خطة الاستيطان (إي 1) تنديدا دوليا واسع النطاق.

وجاء في بيان الوزراء أن “هذه الخطة ستجعل حل الدولتين مستحيلا إذ أنها ستؤدي إلى تقسيم أي دولة فلسطينية (منشودة) وتقييد وصول الفلسطينيين إلى القدس”، داعين الحكومة الإسرائيلية على التراجع عن الخطة.

(إعداد نهى زكريا ومحمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
14 إعجاب
14 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
21 إعجاب
17 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أناند شاندراسيخار

هل واجهت نقصًا في الغذاء أو ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية في بلدك مؤخرًا؟

ازدياد الصراعات، والطقس غير المتوقع، والصدمات الاقتصادية جعلت سلاسل إمداد الغذاء أكثر عرضة للاضطرابات.

شارك في الحوار
1 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية