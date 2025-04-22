وزير: إسرائيل متفائلة حيال التوصل إلى اتفاق تجاري مع أمريكا

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أبوظبي (رويترز) – قال وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات لرويترز يوم الثلاثاء إن إسرائيل تأمل في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة قبل انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات العالمية في التاسع من يوليو تموز.

وأضاف بركات في مقابلة خلال زيارة لأبوظبي “هناك عدد من الأمور قيد النقاش… لكن يمكنني أن أؤكد لكم أن الجانبين متفائلان حيال إمكان التوصل إلى اتفاق”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على عشرات الدول في الثاني من أبريل نيسان، مما أدى إلى اضطرابات حادة في الأسواق المالية العالمية وأثار مخاوف من حدوث ركود، قبل أن يعلق معظمها، باستثناء تلك المفروضة على الواردات من الصين، لمدة 90 يوما.

والولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل وأقرب حليف لها، وبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 34 مليار دولار في 2024.

ووقع البلدان اتفاقية تجارة حرة قبل 40 عاما. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أول زعيم أجنبي يلتقي بترامب في البيت الأبيض بعد إعلانه عن سياسة الرسوم الجمركية الجديدة في السابع من أبريل نيسان.

ولم يتمكن نتنياهو من الحصول على إعفاء لإسرائيل من الرسوم في أثناء زيارة الولايات المتحدة التي أعلن خلالها ترامب أيضا أن بلاده ستدخل في محادثات غير مباشرة مع إيران، عدو إسرائيل اللدود، بشأن برنامج طهران النووي.

وناقش ترامب ونتنياهو مجددا القضايا المتعلقة بالتجارة وإيران يوم الثلاثاء خلال مكالمة هاتفية وصفها الرئيس الأمريكي بأنها “سارت على ما يرام”.

وتحركت إسرائيل قبل الثاني من أبريل نيسان لإلغاء ما تبقى مما تفرضه من رسوم جمركية على الواردات الأمريكية، لكن ستُفرض رسوم 17 بالمئة على السلع الإسرائيلية بموجب السياسة الأمريكية الجديدة عند تطبيقها. وبلغ عجز تجارة السلع بين البلدين 7.4 مليار دولار العام الماضي.