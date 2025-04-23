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وزير: الصين تدعم محادثات إيران مع أمريكا وتعارض العقوبات “غير القانونية”

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بكين (رويترز) – أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره الإيراني عباس عراقجي يوم الأربعاء دعم الصين لإيران في إجراء محادثات نووية مع الولايات المتحدة، لكنه عارض اللجوء إلى القوة والعقوبات الأحادية “غير القانونية” لحل القضية النووية الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن وانغ يي أكد لوزير الخارجية الإيراني خلال محادثات في العاصمة الصينية استعداد بكين لتعزيز التنسيق والتعاون مع طهران في الشؤون الدولية والإقليمية.

وقال وانغ “يشيد الجانب الصيني بوعد إيران عدم تطوير أسلحة نووية، ويحترم حقها في استخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية”.

جاء الاجتماع قبيل محادثات نووية جديدة بين الولايات المتحدة وإيران يوم السبت، وبعد أن فرضت واشنطن عقوبات على مصاف صينية لشرائها النفط الإيراني في الأسابيع القليلة الماضية.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأربعاء أن عراقجي أبلغ نظيره الصيني بآخر مستجدات “المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة”، وشكر الصين على موقفها البناء بشأن البرنامج النووي الإيراني ورفع العقوبات.

ويسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى ممارسة حملة “أقصى الضغوط” على طهران، عبر أمور منها خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

وفي 2015، وافقت إيران على كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية في اتفاق مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا. لكن ترامب انسحب من الاتفاق في عام 2018، بعد عام من ولايته الأولى.

وبدأت طهران وواشنطن مفاوضاتهما مجددا هذا الشهر بهدف وضع قيود على برنامج إيران النووي.

وتدعم الصين، وهي أكبر مشتر للنفط الإيراني، طهران مع تصاعد الضغوط الأمريكية.

وفرضت الولايات المتحدة حتى الآن عقوبات على مصفاتين صغيرتين مستقلتين في الصين لشرائهما النفط الخام الإيراني.

وارتفعت واردات الصين من النفط الإيراني في الشهر الماضي إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ يخزن المشترون كميات كبيرة وسط مخاوف من أن يؤدي فرض عقوبات أمريكية إضافية على طهران إلى تقليص الإمدادات.

وأفاد تجار ومحللون بأن الصين تشتري نحو 90 بالمئة من صادرات النفط الإيرانية. وأنشأ البلدان نظاما تجاريا يعتمد في معظمه على اليوان الصيني وشبكة من الوسطاء، متجنبين بذلك الدولار والتعرض للجهات التنظيمية الأمريكية.

كما ناقش وانغ وعراقجي الرسوم الجمركية الأمريكية خلال اجتماع يوم الأربعاء.

وقال وانغ “لقد فقد استخدام الولايات المتحدة الرسوم الجمركية استخداما متعسفا شعبيته تماما، وعزلت نفسها عن المجتمع الدولي”.

وأضاف لعراقجي “على المجتمع الدولي أن يتكاتف أكثر من أي وقت مضى لدعم التعددية وحماية المعايير الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية”.

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