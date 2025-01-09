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وزير: تركيا تعتزم بدء رحلات طيران إلى دمشق في الأيام المقبلة

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إسطنبول (رويترز) – قال وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو يوم الخميس إن أنقرة تعتزم بدء تسيير رحلات طيران إلى العاصمة السورية دمشق في الأيام المقبلة.

وأضاف “نعتزم تسيير رحلة طيران من تركيا (إلى دمشق) في الأيام المقبلة… عندما يتم الربط بين دمشق وإسطنبول، سنكون قد لبينا احتياجا كبيرا. جهودنا مستمرة في هذا الشأن”.

وفي مقابلة مع قناة (إن.تي.في) التلفزيونية التركية قال الوزير إن من المقرر تسيير رحلات منتظمة من إسطنبول إلى دمشق لكن بعد تشغيل أنظمة الرادار في المطار.

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