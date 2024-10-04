وزير: قصف إسرائيلي يغلق طريقا يسلكه الأفراد للفرار من لبنان

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من كانيشكا سينغ وتيمور أزهري وآري رابينوفيتش

واشنطن/بيروت/القدس (رويترز) – قال وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حمية لرويترز إن ضربة إسرائيلية وقعت صباح يوم الجمعة قرب معبر المصنع الحدودي مع سوريا أدت إلى قطع طريق سلكه مئات الآلاف من الأشخاص للفرار من القصف الإسرائيلي في الأيام القليلة الماضية.

وأوضح حمية أن الضربة وقعت داخل الأراضي اللبنانية بالقرب من المعبر الحدودي، مما أدى إلى إحداث حفرة بعرض أربعة أمتار.

واتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي جماعة حزب الله اللبنانية باستخدام المعبر في تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان.

وقال أدرعي عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي “لن يسمح الجيش الإسرائيلي بتهريب هذه الأسلحة ولن يتردد في اتخاذ إجراء إذا اضطر لذلك، مثلما فعل منذ بداية هذه الحرب”.

وبحسب إحصاءات الحكومة اللبنانية، عبر أكثر من 300 ألف شخص، الأغلبية العظمى منهم سوريون، من لبنان إلى سوريا خلال الأيام العشرة الماضية للفرار من القصف الإسرائيلي المتصاعد.

وقال أدرعي على موقع إكس يوم الجمعة إن الجيش الإسرائيلي أنذر سكان أكثر من 20 قرية أخرى في جنوب لبنان بالإخلاء على الفور، مع مواصلة إسرائيل توغلها في المنطقة.

ويثير تصاعد القتال بين حزب الله وإسرائيل مخاوف من انجرار الولايات المتحدة وإيران إلى صراع الشرق الأوسط المستعر على عدة جبهات.

وتعد دول في أنحاء العالم خطط طوارئ لإجلاء رعاياها من لبنان بعد تفاقم الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

ورغم عدم بدء أي دولة في تنفيذ عملية إجلاء عسكري واسعة النطاق، فإن بعضها تستأجر طائرات أو يفر الأشخاص بمفردهم.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه لا يعتقد أنه ستكون هناك “حرب شاملة” في الشرق الأوسط، في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل خيارات الرد بعد أكبر هجوم على الإطلاق تشنه طهران على إسرائيل.

وأضاف بايدن أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتجنب اندلاع حرب في الشرق الأوسط حيث يهاجم الجيش الإسرائيلي بيروت بضربات جوية جديدة في معركته ضد حزب الله.

وعندما سأله صحفيون في واشنطن يوم الخميس عن مدى ثقته في إمكانية تجنب مثل هذه الحرب، رد قائلا “ما مدى ثقتكم في عدم هطول الأمطار؟ انظروا، لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب شاملة. أعتقد أنه بالإمكان تجنبها”.

وأضاف “لكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به، الكثير مما ينبغي فعله”.

وبينما دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما في الصراع بين إسرائيل ولبنان، ذكر بايدن أن الولايات المتحدة تناقش مع إسرائيل خياراتها للرد على هجوم طهران، والذي يتضمن قصف إسرائيل لمنشآت نفط إيرانية. وقال بايدن للصحفيين “نحن نناقش ذلك”.

وساهمت تصريحاته في ارتفاع أسعار النفط العالمية كما أثار التوتر المتزايد في الشرق الأوسط مخاوف المتعاملين بشأن انقطاع محتمل للإمدادات.

وقال بايدن “لن يحدث أي شيء اليوم”. وعندما سئل لاحقا عما إذا كان يحث إسرائيل على عدم مهاجمة المنشآت النفطية الإيرانية، قال بايدن إنه لن يتفاوض علنا.

وكان بايدن ذكر يوم الأربعاء أنه لن يدعم أي ضربة إسرائيلية تستهدف المواقع النووية الإيرانية.

وقال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون لشبكة (سي.إن.إن) إن بلاده لديها “الكثير من الخيارات” للرد وستظهر لطهران قوتها “قريبا”.

وقال سكان ومصادر أمنية إن الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله المدعوم من إيران، تعرضت لقصف متجدد قرب منتصف ليل يوم الخميس بعد أن أصدرت إسرائيل أوامر للسكان بإخلاء بعض المناطق.

وقال مراسل أكسيوس باراك رافيد على منصة إكس للتواصل الاجتماعي إن الغارات الجوية استهدفت القيادي في حزب الله هاشم صفي الدين، الذي يُنظر إليه على أنه خليفة الأمين العام لجماعة حزب الله حسن نصر الله الذي اغتيل في الآونة الأخيرة.

وأضاف أنه لم يتبين بعد مصير صفي الدين.

وأحجم الجيش الإسرائيلي عن التعقيب.

وقالت إسرائيل إن جماعة حزب الله أطلقت نحو 230 صاروخا من لبنان تجاه إسرائيل يوم الخميس.

ونفذت جماعة حزب الله ضربات جديدة استهدفت ما أسمته “قاعدة سخنين” للصناعات العسكرية الإسرائيلية في خليج حيفا على ساحل البحر المتوسط في شمال إسرائيل بوابل من الصواريخ.

وفي ساعة متأخرة من يوم الخميس، قال حزب الله إنه استهدف أيضا “قاعدة نيشر” الإسرائيلية في حيفا بوابل من صواريخ فادي 2.