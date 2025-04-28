وزير إسرائيلي يعبر عن ثقته في رفض ترامب أي اتفاق نووي “سيئ” مع إيران

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القدس (رويترز) – قال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر يوم الاثنين إنه يعتقد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يوافق على أي اتفاق نووي “سيئ” مع إيران.

وأضاف ديرمر خلال مؤتمر بالقدس نظمته وكالة (جويش نيوز سينديكيت)‭ ‬الإخبارية “لديّ ثقة كبيرة بأن الرئيس ترامب سينسحب اليوم من أي اتفاق سيئ”.

وعندما سُئل عما إذا كانت إسرائيل مستعدة لضرب المنشآت العسكرية الإيرانية بمفردها، قال ديرمر إنه لن “يتحدث عن المسائل العملياتية”، ولكن يجب تصديق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عندما يقول إنه سيبذل كل ما في وسعه لمنع إيران من تطوير سلاح نووي.