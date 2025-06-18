وزير إيراني سابق يدعو لفرض بلاده سيطرتها الكاملة على مضيق هرمز

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دبي (رويترز) – قال وزير الاقتصاد الإيراني السابق إحسان خاندوزي يوم الأربعاء إن الناقلات وشحنات الغاز الطبيعي المسال يجب أن تمر من مضيق هرمز بإذن من إيران فقط وإن تلك السياسة يجب أن تدخل حيز التنفيذ “اعتبارا من الغد ولمدة مئة يوم”.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك الوزير السابق يعكس بتصريحاته قرارا من المؤسسة الحاكمة في إيران أم يدلي فقط برأيه الشخصي في الأمر.

وأضاف على إكس “هذه السياسة ستكون حاسمة إذا نفذت في الوقت الصحيح. أي تأخير في تنفيذها سيعني إطالة أمد الحرب داخل البلاد”.

ولم ترد وزارتا النفط والخارجية الإيرانيتان بعد على طلب للحصول على تعليق.