The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

وزير الخارجية: إيران تجري محادثات نووية مع الترويكا الأوروبية يوم الجمعة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

دبي (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأربعاء إن بلاده ستجري محادثات نووية في روما يوم الجمعة مع دول الترويكا الأوروبية،‭ ‬بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بهدف تحسين العلاقات قبل مفاوضات مهمة مع واشنطن مطلع الأسبوع بشأن الملف النووي.

وسيسبق هذا الاجتماع جولة رابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تعقد في إيطاليا أيضا.

وقال عراقجي لوسائل إعلام رسمية “في رأيي، فقدت الدول الأوروبية الثلاث دورها (في الملف النووي) بسبب تبنيها سياسات خاطئة. بالطبع لا نريد ذلك ومستعدون لإجراء محادثات معها في روما”.

وذكرت رويترز يوم الاثنين أن طهران عرضت عقد اجتماع مع الدول الثلاث، وهي من بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وقوى عالمية. وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق خلال ولايته الرئاسية الأولى في 2018.

وقال مصدران دبلوماسيان لرويترز إن سياسيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيجتمعون مع مسؤولين إيرانيين يوم الجمعة في روما.

وهدد ترامب بشن هجمات على إيران ما لم توافق على اتفاق نووي جديد. وتجاوزت إيران بكثير القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب اتفاق عام 2015 منذ انسحاب الولايات المتحدة، وتشارك الدول الأوروبية واشنطن قلقها من أن طهران ربما تسعى لامتلاك قنبلة ذرية. وتقول إيران إن برنامجها سلمي.

وينتهي في أكتوبر تشرين الأول قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتصديق على اتفاق 2015. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الثلاثاء إن باريس لن تتردد في إعادة فرض العقوبات الدولية إذا أخفقت المفاوضات في التوصل لاتفاق.

وأضاف “ستمنع تلك العقوبات وبشكل دائم وصول إيران للتكنولوجيا وللاستثمارات وللسوق الأوروبية بتأثيرات مدمرة على اقتصاد البلاد”.

ورد ممثل إيران لدى الأمم المتحدة بالقول “إذا كانت فرنسا وشركاؤها يسعون حقا لحل دبلوماسي فعليهم الكف عن التهديد”.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء عقوبات جديدة على ما وصفتها بأنها شبكة مقرها إيران والصين تتهمها بشراء مكونات وقود صواريخ باليستية لصالح الحرس الثوري.

وقال عراقجي إن فرض عقوبات أمريكية خلال إجراء المفاوضات يبعث “برسالة سلبية”.

وأكد ترامب ثقته في التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه أن يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية