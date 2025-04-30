وزير الخارجية: إيران تجري محادثات نووية مع الترويكا الأوروبية يوم الجمعة

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دبي (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأربعاء إن بلاده ستجري محادثات نووية في روما يوم الجمعة مع دول الترويكا الأوروبية،‭ ‬بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بهدف تحسين العلاقات قبل مفاوضات مهمة مع واشنطن مطلع الأسبوع بشأن الملف النووي.

وسيسبق هذا الاجتماع جولة رابعة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة تعقد في إيطاليا أيضا.

وقال عراقجي لوسائل إعلام رسمية “في رأيي، فقدت الدول الأوروبية الثلاث دورها (في الملف النووي) بسبب تبنيها سياسات خاطئة. بالطبع لا نريد ذلك ومستعدون لإجراء محادثات معها في روما”.

وذكرت رويترز يوم الاثنين أن طهران عرضت عقد اجتماع مع الدول الثلاث، وهي من بين الدول الموقعة على الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين طهران وقوى عالمية. وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق خلال ولايته الرئاسية الأولى في 2018.

وقال مصدران دبلوماسيان لرويترز إن سياسيين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا سيجتمعون مع مسؤولين إيرانيين يوم الجمعة في روما.

وهدد ترامب بشن هجمات على إيران ما لم توافق على اتفاق نووي جديد. وتجاوزت إيران بكثير القيود المفروضة على برنامجها النووي بموجب اتفاق عام 2015 منذ انسحاب الولايات المتحدة، وتشارك الدول الأوروبية واشنطن قلقها من أن طهران ربما تسعى لامتلاك قنبلة ذرية. وتقول إيران إن برنامجها سلمي.

وينتهي في أكتوبر تشرين الأول قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتصديق على اتفاق 2015. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الثلاثاء إن باريس لن تتردد في إعادة فرض العقوبات الدولية إذا أخفقت المفاوضات في التوصل لاتفاق.

وأضاف “ستمنع تلك العقوبات وبشكل دائم وصول إيران للتكنولوجيا وللاستثمارات وللسوق الأوروبية بتأثيرات مدمرة على اقتصاد البلاد”.

ورد ممثل إيران لدى الأمم المتحدة بالقول “إذا كانت فرنسا وشركاؤها يسعون حقا لحل دبلوماسي فعليهم الكف عن التهديد”.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الثلاثاء عقوبات جديدة على ما وصفتها بأنها شبكة مقرها إيران والصين تتهمها بشراء مكونات وقود صواريخ باليستية لصالح الحرس الثوري.

وقال عراقجي إن فرض عقوبات أمريكية خلال إجراء المفاوضات يبعث “برسالة سلبية”.

وأكد ترامب ثقته في التوصل إلى اتفاق جديد من شأنه أن يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.