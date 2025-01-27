وزير الخارجية: رفع الاتحاد الأوروبي العقوبات عن سوريا “خطوة إيجابية”

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القاهرة (رويترز) – رحب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني يوم الاثنين بقرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات عن سوريا، ووصفه بأنه “خطوة إيجابية”.

وقال الشيباني في منشور على منصة إكس “نرحب بالخطوة الإيجابية التي بادر بها الاتحاد الأوروبي بتعليق العقوبات المفروضة على سوريا لمدة عام واحد تمهيدا لرفعها بشكل نهائي، ونتطلع أن ينعكس هذا القرار إيجابيا على جميع مناحي الحياة للشعب السوري ويؤمن التنمية المستدامة”.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الاثنين إن وزراء خارجية التكتل اتفقوا على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا.