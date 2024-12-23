وزير الخارجية: قوات مصرية ستنضم إلى بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

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القاهرة (رويترز) – قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوم الاثنين إن مصر ستساهم بقوات في بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، مع تزايد الروابط بين البلدين وسط توتر مع إثيوبيا بشأن الاعتراف بمنطقة أرض الصومال.

وأضاف عبد العاطي في مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره الصومالي الزائر أحمد معلم فقي “مصر قررت المشاركة في البعثة التابعة للاتحاد الأفريقي التي سيتم نشرها في الصومال بناء على طلب الحكومة الصومالية وبناء أيضا على ترحيب من مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي”.

وستحل بعثة الاستقرار والدعم التابعة للاتحاد الأفريقي، المعروفة باسم (أوسوم)، محل مهمة لمكافحة الإرهاب تنتهي هذا العام.

اندلع نزاع بين إثيوبيا والصومال هذا العام بسبب خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، ​​والتي اجتذبت قوى إقليمية وهددت بمزيد من زعزعة الاستقرار في القرن الأفريقي.

وبعد محادثات توسطت فيها تركيا، قال الصومال وإثيوبيا إنهما ستعملان معا لحل القضية.

وقال عبد العاطي “تحدثت مع أخي الوزير أيضا عن الأوضاع في الصومال والدعم المصري لبسط سلطات الدولة وسيادتها على كامل التراب الوطني الصومالي، والرفض الكامل لأي إملاءات وأي إجراءات أحادية الجانب تمس بوحدة وسلامة وسيادة الصومال الشقيق”.

وقد أدى الخلاف إلى تقارب الصومال مع مصر، التي انتقدت اتفاق أرض الصومال وهي على خلاف مع إثيوبيا منذ سنوات بسبب بناء أديس أبابا لسد على نهر النيل.

وعقب توقيع اتفاقية أمنية مشتركة، سلمت مصر إلى الصومال أسلحة وذخائر منها مدافع مضادة للطائرات ومدفعية.