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وزير الخارجية: محادثات مباشرة بين أمريكا وإيران يوم السبت

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واشنطن (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الخميس إن الولايات المتحدة ستجري محادثات مباشرة مع إيران مطلع الأسبوع لمناقشة برنامجها النووي.

ومن المقرر أن تنعقد المحادثات بين المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف ومسؤول إيراني رفيع المستوى في عُمان يوم السبت.

وأضاف روبيو خلال اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “نأمل في أن يؤدي ذلك إلى السلام. نحن واضحون للغاية بشأن أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، وأعتقد أن هذا ما قاد إلى عقد هذا الاجتماع”.

وأعلن ترامب يوم الاثنين بشكل مفاجئ أن الولايات المتحدة وإيران على وشك بدء محادثات مباشرة بشأن برنامج طهران النووي يوم السبت، محذرا من أن إيران ستكون في “خطر كبير” إذا فشلت المحادثات.

وأثار هذا الإعلان بعض الالتباس لأن إيران كانت قد صرحت بأن المحادثات ستكون غير مباشرة، وأن العُمانيين سيكونون وسطاء.

وقال مسؤول أمريكي مطلع على الخطة إن الوفدين سيجتمعان في غرفة واحدة خلال المحادثات.

وكرر ترامب يوم الأربعاء تهديده باستخدام القوة العسكرية إذا لم توافق إيران على إنهاء برنامجها النووي، قائلا إن إسرائيل ستلعب دورا رئيسيا في أي عمل عسكري.

وأوضح ترامب أنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وإذا رفضت وقف جهود التطوير، فقد يتبع ذلك عمل عسكري.

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