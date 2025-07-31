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وزير الخارجية الألماني: يجب أن تبدأ محادثات بشأن حل الدولتين

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(رويترز) – قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يوم الخميس إن الاعتراف بدولة فلسطينية سيكون أكثر جدوى في نهاية مفاوضات بشأن حل الدولتين، لكن العملية يجب أن تبدأ الآن.

وحذر من أن برلين سترد باتخاذ “خطوات أحادية”.

وأضاف الوزير في بيان أصدره بعد فترة وجيزة من زيارته يوم الخميس إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية “حل الدولتين التفاوضي يظل هو المسار الوحيد الذي يمكن أن يوفر للشعب على الجانبين حياة مفعمة بالسلام والأمن والكرامة”.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية