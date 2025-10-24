وزير الخارجية الألماني يرجىء زيارته للصين

أعلنت الخارجية الألمانية الجمعة أن وزير الخارجية الذي كان سيتوجه “في الأيام المقبلة إلى الصين سيرجىء زياته الى وقت لاحق”، على وقع توترات تجارية بين بكين والاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في وقت تفرض الصين، أول منتج عالمي للمعادن النادرة، قيودا تجارية على هذه المواد الحيوية للصناعة الرقمية والسيارات والطاقة، إضافة الى الأسلحة، الامر الذي يثير استياء الولايات المتحدة وأوروبا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الالمانية خلال إحاطة صحافية في برلين إن “الجانب الصيني لم يتمكن من تأكيد مواعيد اخرى في شكل كاف، باستثناء الموعد المتعلق بوزير الخارجية الصيني” ولقائه نظيره الألماني يوهان فاديفول، مبدية اسفها “لعدم إمكان حصول تواصل شخصي قريب المدى”.

وأكدت أن “القيود التجارية، وخصوصا على صعيد المعادن النادرة وأشباه الموصلات، تثير قلقا كبيرا لدى الشركات الالمانية”.

ولاحظت المتحدثة أيضا أهمية مساهمة الصين في سلام عادل ومستدام في اوكرانيا، لأن “أي بلد آخر لا يتمتع بالقدر نفسه من النفوذ لدى روسيا”، مضيفة أن فاديفول “يعتزم التباحث قريبا عبر الهاتف” مع نظيره الصيني.

تتأثر ألمانيا بالتوترات التجارية مع بكين أكثر من دول أخرى، كونها تشمل قطاعات استراتيجية بالنسبة الى اقتصادها مثل الماكينات-الادوات والسيارات، والتي تعول في شكل كبير على أشباه الموصلات الصينية.

وأعلنت وزيرة الاقتصاد الالمانية كاترينا رايشه التي تزور كييف أن “المانيا، الى جانب المفوضية الاوروبية، تواصلت مع الحكومة الصينية” في هذا الصدد.

وقالت “تواصلنا بانفسنا مع وزير التجارة الصيني بهدف ضمان معاودة تصدير الرقائق. (لكن) الوضع لم تتم معالجته راهنا”.

