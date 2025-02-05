وزير الخارجية الأمريكي يؤيد فيما يبدو خطة ترامب بشأن السيطرة على غزة

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واشنطن (رويترز) – أيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ما يبدو خطة الرئيس دونالد ترامب لسيطرة الولايات المتحدة على غزة قائلا إن القطاع الفلسطيني يجب أن يكون خاليا من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

واقترح ترامب يوم الثلاثاء سيطرة أمريكية على غزة حيث قتل الهجوم العسكري الإسرائيلي في الأشهر الستة عشر الماضية عشرات الآلاف بعد أن اقترح في وقت سابق تهجير الفلسطينيين في القطاع بشكل دائم. واستنكر الخبراء والمدافعون عن حقوق الإنسان الفكرة.

ورفض زعماء فلسطينيون ومن العالم العربي بالفعل تعليقات ترامب السابقة بضرورة نقل الفلسطينيين إلى مصر والأردن بينما ندد بها دعاة حقوق الإنسان باعتبارها اقتراحا للتطهير العرقي.

وقال روبيو على منصة إكس “يجب تحرير غزة من حماس. ومثلما أشار الرئيس اليوم (أمس الثلاثاء)، فإن الولايات المتحدة مستعدة لقيادة غزة وجعلها جميلة مرة أخرى”.

وأضاف “هدفنا وغايتنا تحقيق السلام الدائم في المنطقة لجميع الناس”.

وفي حين طرح ترامب اقتراحات بشأن تهجير الفلسطينيين منذ 25 يناير كانون الثاني، فإن البيانات الصادرة منذ ذلك الحين عن وزارة الخارجية على مواقعها الإلكترونية بعد المكالمات اللاحقة التي أجراها روبيو مع زعماء المنطقة لم تذكر صراحة اقتراح ترامب.

ولم يقدم ترامب الكثير من التفاصيل عن اقتراحه يوم الثلاثاء. كما لم يوضح منشور روبيو المزيد.

وتظهر بيانات وزارة الصحة في غزة أن الهجوم العسكري الإسرائيلي على القطاع تسبب في مقتل أكثر من 47 ألف فلسطيني في الأشهر الستة عشر الماضية، وأدى إلى اتهامات بالإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي تنفيها إسرائيل.

وتسبب الهجوم في نزوح سكان غزة بالكامل تقريبا وكذلك في أزمة جوع. وتوقف القتال حاليا وسط وقف إطلاق نار هش.

واندلعت أحدث موجة من إراقة الدماء في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما شنت حماس هجوما على إسرائيل، التي تشير إحصاءاتها إلى أنه أفضى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة.