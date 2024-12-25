وزير الخارجية الياباني يعبّر عن “مخاوف جديّة” حيال الأنشطة العسكرية الصينية

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أعرب وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا الأربعاء عن “مخاوف جديّة” حيال الأنشطة العسكرية الصينية أثناء اجتماع عقده مع نظيره الصيني وانغ يي في بكين، بحسب ما أعلنت طوكيو.

وفي أول زيارة له إلى الصين منذ تولى منصب وزير الخارجية في وقت سابق هذا العام، قال إيوايا لنظيره الصيني إن طوكيو “تراقب عن كثب الوضع في تايوان والتطورات العسكرية الأخيرة”، بحسب وزارة الخارجية اليابانية.

وذكرت طوكيو بأنه أعرب خلال لقائه مع وانغ في قصر دياويوتاي للضيافة الرسمية عن “قلقه البالغ حيال الوضع في بحر الصين الشرقي بما في ذلك في محيط جزر سينكاكو والنشاط العسكري الصيني المتزايد”.

كما دعا إلى “الإفراج العاجل” عن المواطنين اليابانيين المعتقلين لدى السلطات الصينية.

وحذّر من أن “الغموض بشأن قانون مكافحة التجسس يدفع اليابانيين للتفكير مرتين قبل زيارة الصين”.

لكن الوزيرين اتفقا أيضا على العمل باتّجاه قيام وانغ بزيارة إلى اليابان “في أقرب وقت ممكن العام المقبل”.

وأفادت وكالة الانباء اليابانية كيودو بأن الوزير الياباني التقى كذلك رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، وتوافق الجانبان على العمل لإقامة علاقة “بنّاءة ومستقرة”.

والشراكة التجارية بين الصين واليابان على قدر كبير من الأهمية، لكن عوامل عدة خصوصا الخلافات التاريخية والتوترات المتّصلة بتنازع السيادة في بحر الصين الجنوبي والنفقات العسكرية المتزايدة، وتّرت العلاقات في السنوات الأخيرة.

في الأثناء، اتّجهت طوكيو لتعزيز العلاقات الأمنية مع الولايات المتحدة وبلدان أخرى بمواجهة الصين.

– علاقات متوترة –

وفي آب/أغسطس الماضي، قامت طائرة عسكرية صينية بأول اختراق معروف للمجال الجوي الياباني، في خطوة تلاها بعد أسابيع إبحار سفينة حربية يابانية في مضيق تايوان للمرة الأولى.

كما احتجت اليابان على إجراء الصين في أواخر أيلول/سبتمبر تجربة نادرة لصاروخ بالستي أطلق نحو المحيط الهادئ، مشيرة الى أن بكين لم تخطر طوكيو مسبقا بنيتها إجراء التجربة.

وشهدت العلاقات الثنائية توترات إضافية العام الماضي إثر قرار اليابان تصريف المياه المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط الهادئ، وهي خطوة اعتبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أنها آمنة.

وأثار الإجراء انتقادات حادة من الصين التي اعتبرته خطوة “أنانية” وحظرت جميع واردات منتجات البحر اليابانية، قبل أن تعلن في أيلول/سبتمبر الماضي أنها ستعود “تدريجا” إلى استيراد المأكولات البحرية من اليابان.

والأربعاء، أكد الوزيران دعمهما لهذه الخطة.

وبحسب بيانات الجمارك، استوردت بكين من طوكيو مأكولات بحرية تفوق قيمتها 500 مليون دولار خلال العام 2022.

تعود جذور التوتر بين البلدين الى عقود مضت، خصوصا احتلال اليابان لأجزاء من الصين قبل وخلال الحرب العالمية الثانية. وتتهم بكين طوكيو بالفشل في التعويض عن ممارساتها الماضية.

وغالبا ما تنتقد الصين زيارات مسؤولين يابانيين الى ضريح ياسوكوني في طوكيو المخصص لتكريم الموتى بمن فيهم مجرمو الحرب المدانون.

بور-اوه/كام-لين