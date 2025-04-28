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وزير الخزانة الأميركي ليس قلقا “حاليا” بشأن نفاد السلع

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أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت الإثنين أنه ليس قلقا “في الوقت الحالي” بشأن احتمال نفاد السلع من المتاجر في الولايات المتحدة بسبب رسوم دونالد ترامب الجمركية.  

فرض ترامب رسوما جمركية أساسية بنسبة 10% على معظم الدول، ورسوما أعلى بكثير تصل إلى 145% على السلع الآتية من الصين.

 كما فرض البيت الأبيض عدة رسوم جمركية خاصة بقطاعات محددة بنسبة 25%، تضاف إلى رسوم جمركية أخرى، وهدد بمعاودة فرض إجراءات أشد على عشرات الشركاء التجاريين إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق لتقليص الحواجز التجارية مع الولايات المتحدة.

وعندما سئل خلال مقابلة مع قناة فوكس نيوز عما إذا كان قلقا بشأن المخاوف المتزايدة من رفوف فارغة بسبب الرسوم الجمركية، أجاب بيسنت “ليس في الوقت الحالي”

وأضاف “لدينا بعض تجار التجزئة المتميزين. أفترض أنهم طلبوا مسبقا”.

 وتابع “أعتقد أننا سنشهد بعض المرونة. أعتقد أننا سنرى بدائل، ثم سنرى مدى سرعة رغبة الصين في تهدئة التوتر”. 

اختارت غالبية الدول عدم الرد على الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب باستثناء الصين التي ردت بإجراءات محددة ضد السلع الأميركية.

وقال الوزير الأميركي “أعتقد أن هذا غير مستدام من الجانب الصيني، لذا ربما يتصلون بي يوما”. 

وأوضح أنه “في تاريخ المفاوضات التجارية أو تباطؤ التجارة، فإن الدولة ذات الفائض هي دائما الخاسر الأكبر”.

دا/شي/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية