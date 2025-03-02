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وزير خارجية أمريكا يوقع إعلانا لتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل

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واشنطن (رويترز) – قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم السبت إنه وقع إعلانا لتسريع تسليم مساعدات عسكرية إلى إسرائيل تبلغ قيمتها نحو أربعة مليارات دولار.

وذكر روبيو في بيان أن إدارة ترامب، التي تولت السلطة في 20 يناير كانون الثاني، وافقت على مبيعات أسلحة لإسرائيل بقيمة تبلغ نحو 12 مليار دولار، مضيفا أنها “ستواصل استخدام كافة الأدوات المتاحة لتلبية التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه أمن إسرائيل، بما في ذلك سبل مواجهة التهديدات الأمنية”.

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