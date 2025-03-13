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وزير خارجية إيران: المحادثات مع أمريكا ممكنة لكن فقط على “أساس المساواة”

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دبي (رويترز) – نقلت صحيفة حكومية في إيران يوم الخميس عن وزير خارجية البلاد عباس عراقجي القول إنه لا يستبعد إجراء محادثات مع واشنطن، لكنه قال إنها لا يمكن أن تتم إلا على “أساس المساواة” بين البلدين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال الأسبوع الماضي إنه أرسل رسالة إلى الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي يقترح فيها إجراء محادثات بشأن الملف النووي، لكنه حذر أيضا من أن “هناك طريقتين للتعامل مع إيران.. عسكريا أو التوصل إلى اتفاق”.

وقال عراقجي في مقابلة مع الصحيفة الإيرانية “إذا دخلنا في مفاوضات مع فرض الطرف الآخر أقصى الضغوط، فإننا سنتفاوض من موقف ضعيف ولن نحقق شيئا”.

وأضاف “يجب إقناع الجانب الآخر بأن سياسة الضغط غير فعالة، حينها فقط يمكننا الجلوس على طاولة المفاوضات على أساس المساواة”.

وقال خامنئي يوم الأربعاء إن التفاوض مع إدارة ترامب “سيؤدي إلى استمرار العقوبات وزيادة الضغوط على إيران”.

وفي 2018 خلال ولاية ترامب الأولى، انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العالمية عام 2015، وأعادت فرض عقوبات أصابت الاقتصاد الإيراني بحالة من الشلل. وردّت طهران بعد عام بانتهاك القيود التي فرضها الاتفاق على أنشطتها النووية.

وقال خامنئي، صاحب القول الفصل في شؤون الدولة، إن طهران لن تتفاوض تحت ضغط “البلطجة” الأمريكية.

وفي حين ترك ترامب الباب مفتوحا أمام التوصل إلى اتفاق نووي مع طهران، أعاد فرض سياسة “أقصى الضغوط” التي طبقها في ولايته الأولى لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي ودفع صادراتها النفطية نحو الصفر.

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