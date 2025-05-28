وزير خارجية المغرب: الاعتداءات الإسرائيلية تغذي الكراهية في المنطقة

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من زكية عبدالنبي

الرباط (رويترز) – حذر وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة يوم الأربعاء من أن الاعتداءات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية وسياسة التجويع تزيد من “الكراهية” في المنطقة.

وصرح بوريطة للصحفيين لدى استقباله وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي يوم الأربعاء في الرباط بأن “الإعتداءات الإسرائلية غير مقبولة، من تحطيم المنشآت والتجويع واقتحام المقدسات.. وهذه كلها سياسة لا يمكنها إلا أن تزيد من تغذية الكراهية”.

وأكد الوزير تطابق وجهات نظر البلدين تجاه ما يجري في الأراضي الفلسطينية، وتحديدا في غزة، ورفضهما القاطع لتهجير سكانه قسرا.

وقال “بلدينا منذ سنوات اشتغلا على خلق أجواء السلام والتعايش في المنطقة، في إطار مرجعية الشرعية الدولية وحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية”.

من جانبه، قال وزير الخارجية المصري إنه ناقش مع نظيره المغربي خطة إعادة إعمار غزة التي أقرتها القمة العربية غير العادية في مارس آذار الماضي.

وأضاف أن مصر “حريصة على عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في القاهرة، فور التوصل إلى وقف إطلاق النار كما تم الاتفاق عليه في القمة الطارئة”.

وأكد عبد العاطي أن مصر “تثمن مواقف المغرب الثابتة من القضية الفلسطينة، سواء من خلال لجنة القدس التي يترأسها الملك محمد السادس، ووكالة بيت مال القدس التابعة لها، ودورها في الحفاظ على الطابع العربي والإسلامي للمدينة ووضعها القانوني”.

وأشار إلى أن المحادثات بينه وبين نظيره المغربي تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية “كالأزمة في السودان، والتطورات في ليبيا، وأمن البحر الأحمر وحرية الملاحة، والأوضاع في القرن الأفريقي، وأهمية دعم الحكومة الصومالية”.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في وقت سابق أن وزير الخارجية المصري سلم نظيره المغربي رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى العاهل المغربي محمد السادس.