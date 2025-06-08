وزير خارجية مصر يبحث مع نظيره التركي التطورات في غزة وليبيا

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القاهرة (رويترز) – بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره التركى هاكان فيدان في اتصال هاتفي اليوم الأحد التطورات في الشرق الأوسط والتعاون المشترك خاصة فى مجالات الاستثمار والتجارة بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين بحثا خلال الاتصال “التطورات في الشرق الاوسط، وعلى رأسها المستجدات فى قطاع غزة… وتبادلا الرؤى بشأن التطورات في ليبيا فى ضوء المستجدات التى شهدتها العاصمة طرابلس خلال الفترة الأخيرة”.

وأضاف البيان “أعرب عبد العاطي عن موقف مصر الداعي للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الليبية، وملكية الليبيين الخالصة للعملية السياسية، مؤكدا أهمية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت”.