وسائل إعلام فلسطينية: إسرائيل تقتل 3 مسعفين وصحفيا في غارات على مدينة غزة

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القاهرة (رويترز) – قالت وسائل إعلام فلسطينية، من بينها وكالة شهاب المقربة من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، يوم الاثنين، إن إسرائيل قتلت ثلاثة من موظفي الخدمات الطبية وصحفيا خلال غارات على حي التفاح في مدينة غزة.

وذكرت وكالة شهاب أن المسعفين الثلاثة قتلوا أثناء عملهم على إنقاذ جرحى وانتشال جثث قتلى في الحي.

ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق. وذكر الجيش في وقت سابق إن قواته واصلت عملياتها ضد ما يعتبرها “منظمات إرهابية” في جميع أنحاء قطاع غزة.