مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وفاة الرئيس التاريخي لمجموعة “سوزوكي” أوسامو سوزوكي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

توفّي الأربعاء عن عمر يناهز 94 عاما أوسامو سوزوكي الذي ترأس طوال نحو 40 عاما شركة “سوزوكي” اليابانية لصناعة السيارات والدراجات النارية، وأعلنت المجموعة الجمعة أنه فارق الحياة بعد صراع مع سرطان الغدد الليمفاوية.

وأدى أوسامو سوزوكي ذو الشخصية الجذابة والمشهور بصراحته وبتمتعه بروح الدعابة دورا رائدا في تطوير المجموعة التي انضم إليها عام 1958، وكانت أبرز المحطات خلال توليه رئاستها انضمامها إلى قطاع المركبات الخفيفة ودخولها السوق الهندية.

 وتزوّج الراحل الذي يُدعى أساسا أوسامو ماتسودا من شوكو سوزوكي، حفيدة مؤسس الشركة، ومنها أخد اسم شهرته. وأصبح أوسامو سوزوكي المولود عام 1930 مديرا للمجموعة في 1978. 

وفي عهده، دخلت “سوزوكي” سوق “سيارات كي” الصغيرة التي يحدد القانون حجمها وقوتها، والتي تمثل اليوم 36 في المئة  من مبيعات السيارات في اليابان.

واستعادت سوزوكي المركز الأول في هذه الفئة العام الفائت، متجاوزة مواطنتها “دايهاتسو” للمرة الأولى منذ 18 عاما. 

وسعى أوسامو سوزوكي إلى التحالف مع اثنتين من كبرى شركات صناعة السيارات في العالم، وهما “فولكس فاغن” و”جنرال موتورز”، لكنّ المحاولة لم تنجح.

كذلك أنشأت “سوزوكي” التي احتفلت بالذكرى المئوية لتأسيسها عام 2020، شراكة تكنولوجية مع مواطنتها “تويوتا” عام 2017.

 وتنحى أوسامو سوزوكي عام 2015 عن منصب الرئيس التنفيذي ليتسلمه خلفا له نجله توشيهيرو، وما لبث في السنة التالية أن تخلى عن وظائفه الأخرى داخل الشركة، باستثناء منصب رئيس مجلس الإدارة الذي تركه في عام 2021.

ما–هيه/ب ح/رك 

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
12 إعجاب
27 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
34 إعجاب
60 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
376 إعجاب
264 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية