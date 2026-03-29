وفاة الرئيس الجزائري السابق اليامين زروال عن 84 عاما

توفي الرئيس الجزائري السابق اليامين زروال مساء السبت عن 84 عاما بعد صراع طويل مع المرض، بحسب أعلنت الرئاسة الجزائرية.

ونعت الرئاسة في بيان “وفاة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال” الذي تولى سدة الحكم بين العامين 1994 و1999.

وتوفي زروال في مستشفى عسكري في العاصمة “بعد صراع مع مرض عضال” بحسب البيان.

وأعلنت السلطات حدادا وطنيا ثلاثة أيام مع تنكيس الأعلام في الجزائر وفي البعثات الدبلوماسية.

ولد زروال عام 1941، وكان عسكريا ومناضلا في صفوف جيش التحرير الوطني قبل أن يشغل منصب الرئاسة في مرحلة اتسمت فيها بالعنف في ما عُرف بالعشرية السوداء.

ورغم انسحابه من الحياة السياسية بعد ذلك، ظل يحظى بشعبية واسعة.

قاد مرحلة انتقالية صعبة ونظم انتخابات انتقالية في تشرين الثاني/نوفبمر 1995، لكنه فاجأ الجزائريين عام 1998 بإعلانه تقصير ولايته بسبب خلافات داخلية. وفي نيسان/أبريل 1999 خلفه عبد العزيز بوتفليقة في منصب الرئاسة.

