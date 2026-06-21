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وفد هيئة الأعمال الخيرية العالمية يزور سوريا لتنفيذ وتفقد مشاريع خيرية

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يزور وفد من هيئة الأعمال الخيرية العالمية سوريا لتفقد مشاريع تم تنفيذها والعمل  على أخرى جديدة في عدد من المناطق السورية الأكثر احتياجا، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وقال رئيس الوفد خالد عبدالوهاب إنّ “هذه الزيارة تأتي في إطار الجهود المستمرة للهيئة لدعم الأسر المتعففة والمتضررة، والانتقال بجهود الإغاثة من الاستجابة العاجلة إلى المشاريع المستدامة”.

وتشمل حزمة المشاريع الحالية مجالات متعددة، في مقدمتها صيانة آبار المياه وتأمين مصادر الشرب النظيفة، وترميم وإعادة تأهيل المدارس والمساجد، ودعم القطاع الصحي، بالإضافة إلى برامج كفالة الأيتام وتوزيع الطرود الغذائية على مستحقيها، بحسب “وام”.

هت/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية