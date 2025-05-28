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وكالة: إيران تعدم رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل

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دبي (رويترز) – أفاد تقرير لوكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية الإيرانية يوم الأربعاء بأن رجلا متهما بالتجسس لصالح إسرائيل تم إعدامه.

وذكر التقرير أن المتهم يدعى بيدرام مدني.

وأعدمت إيران، التي تخوض حربا بالوكالة منذ عقود مع إسرائيل، العديد من الأشخاص الذين اتهمتهم بأن لهم صلات مع جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) وبتسهيل تنفيذ عملياته داخل البلاد.

وتشمل هذه العمليات اغتيالات وأعمال تخريب تهدف إلى تقويض برنامج إيران النووي.

وأفادت وكالة ميزان بأن مدني، الذي اعتُقل في 2020، حاول نقل معلومات سرية إلى إسرائيل حول مواقع مهمة في إيران، مضيفة أنه متهم أيضا بكسب ثروة بوسائل غير مشروعة.

وفي الشهر الماضي، جرى إعدام إيراني آخر يدعى محسن لنكرنشين بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي مع الموساد.

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