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وكالة: قطع الطريق السريع بين حمص ودمشق بعد هجوم إسرائيلي

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دبي (رويترز) – ذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء يوم الاثنين أن الطريق الدولي السريع الرئيسي حمص-دمشق قطع مؤقتا بعد ضربة إسرائيلية استهدفت مركز تجميع للمساعدات للنازحين اللبنانيين جنوبي حمص.

وقالت الوكالة “تم قطع الأتستراد الدولي حمص/دمشق مؤقتا جراء العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مكان تجمع مساعدات للوافدين اللبنانيين في منطقة شمسين جنوب حمص بالقرب من الأتستراد”.

وذكرت الوكالة في وقت سابق إن تقارير أولية تشير إلى هجوم إسرائيلي على منطقة شنشار في ريف حمص الجنوبي في وسط سوريا.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية