وكالة: وزير الدفاع السعودي يزور إيران

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دبي (رويترز) – قالت وكالة الأنباء السعودية إن وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وصل إلى طهران يوم الخميس في زيارة رسمية لعقد اجتماعات مع مسؤولين إيرانيين.

تأتي الزيارة قبل محادثات مقررة مطلع الأسبوع المقبل بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقالت الوكالة “سيعقد سموه خلال الزيارة عددا من اللقاءات لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك”.

ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.