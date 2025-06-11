وكالة: 3 قتلى في حريق نشب في خزان للميثانول بإقليم بوشهر الإيراني

1دقيقة

دبي (رويترز) – ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا) يوم الأربعاء أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 10 عندما اندلع حريق في خزان للميثانول في ميناء في إقليم بوشهر بجنوب البلاد.

وأفاد التلفزيون الرسمي بأن النيران اشتعلت في سفينة محملة بالميثانول كانت راسية في ميناء بندر دير وتملكها شركة كاوه للبتروكيماويات، وبأن أسباب اندلاع الحريق لم تعرف بعد.

وقال رئيس خدمات الطوارئ في الإقليم “بالنظر إلى حجم الحريق، من المرجح أن يرتفع عدد القتلى والجرحى”.

ووقع انفجار كبير في ميناء الشهيد رجائي بجنوب إيران في أبريل نيسان مما أسفر عن مقتل 57. وأرجع بعض المسؤولين السبب إلى سوء تخزين المواد الكيميائية في حاويات. ولم يكتمل التحقيق الرسمي في تلك الواقعة حتى الآن.