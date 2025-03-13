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وكالة الأنباء السعودية: ولي العهد السعودي يجري اتصالا بالرئيس الروسي

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(رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين تناول الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية.

وقالت الوكالة “جرى خلال الاتصال استعراض مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها، كما جرى استعراض الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية، حيث أكد سمو ولي العهد حرص المملكة على بذل كافة المساعي الحميدة لتسهيل الحوار، وكل ما يؤدي إلى الوصول لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا”.

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