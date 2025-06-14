وكالة الطاقة الذرية: لا أضرار واضحة في موقعي فوردو وخونداب النوويين بإيران

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(رويترز) – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم السبت إنه لم يتم رصد أي أضرار في محطة فوردو لتخصيب الوقود أو مفاعل خونداب للماء الثقيل قيد الإنشاء في إيران.

كانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق من يوم السبت إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أبلغتها بأنه لا يوجد تغيير في مستويات الإشعاع خارج موقع أصفهان النووي، وهو أحد الأهداف التي قصفتها إسرائيل يوم الجمعة.

وقال الوكالة إن أربعة أبنية حيوية في موقع أصفهان النووي تضررت جراء هجوم يوم الجمعة، منها منشأة لمعالجة اليورانيوم وأخرى لتصنيع صفائح الوقود النووي.

وأضافت الوكالة عبر منصة إكس “مثلما هو الحال في نطنز، ليس من المتوقع زيادة في الإشعاع خارج الموقع”.