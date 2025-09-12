The Swiss voice in the world since 1935
يوروفيجن تؤكد احترام قرارات أعضائها بعد تهديدات بالمقاطعة بسبب مشاركة إسرائيل

أكد مدير “يوروفيجن” الجمعة أن لكل بلد عضو في المسابقة الغنائية الأوروبية حرية اختيار المشاركة من عدمها، وذلك عقب تلويح بلدان أوروبية بمقاطعة المسابقة في حال مشاركة إسرائيل في النسخة المقبلة من هذا الحدث الموسيقي الأكثر استقطابا للمشاهدين في العالم.

وأعلنت هيئة “أفروتروس” الهولندية للإذاعة والتلفزيون الجمعة أنها ستقاطع المسابقة الغنائية في حال مشاركة إسرائيل العام المقبل، وذلك بسبب الحرب في غزة، لتنضم إلى قائمة دول تهدد بالانسحاب من نسخة العام المقبل المقررة إقامتها في فيينا عاصمة النمسا، الدولة الفائزة بالمسابقة هذا العام.

وكانت ايرلندا الفائزة بمسابقة يوروفيجن سبع مرات أعلنت الخميس نيتها عدم المشاركة أيضا العام المقبل في حال بقاء إسرائيل في المنافسة. وفي أيار/مايو، دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى استبعاد إسرائيل من المسابقة الغنائية في المستقبل.

وقال مدير المسابقة مارتن غرين لوكالة فرانس برس “نتفهم المخاوف والآراء (…) بشأن الصراع الدائر في الشرق الأوسط”.

وأضاف “أمام هيئات البث مهلة حتى منتصف كانون الأول/ديسمبر لتأكيد مشاركتها في نسخة العام المقبل في فيينا. يعود لكل عضو أن يقرر ما إذا كان يرغب في المشاركة في المسابقة، وسنحترم قرار أي هيئة بث”.

وينظم المسابقة اتحاد البث الأوروبي، وهو تحالف عالمي رائد لوسائل الإعلام العامة أسس عام 1950 بالتعاون مع أعضائه في أكثر من 35 دولة.

وفي الجمعية العامة الأخيرة لاتحاد البث الأوروبي في لندن في تموز/يوليو، ناقش أعضاؤه “الضغوط” المتعلقة بالسياسة والصراعات حول العالم، بما في ذلك غزة، وقرروا إطلاق “حوار” داخلي حول هذا الموضوع.

من المتوقع صدور توصيات بحلول نهاية العام.

وأوضح غرين الجمعة “نواصل التشاور مع كل أعضاء اتحاد البث الأوروبي لجمع آرائهم حول طريقة إدارة المشاركة والتوترات الجيوسياسية”.

واستُبعدت سابقا دول من مسابقة يوروفيجن، بينها بيلاروس في العام 2021 بعد إعادة انتخاب الرئيس ألكسندر لوكاشنكو المثيرة للجدل. واستُبعدت روسيا في العام التالي إثر غزوها أوكرانيا.

وأعلنت هيئة البث العام الهولندية “أفروتروس” الجمعة أن مشاركتها في مسابقة يوروفيجن 2026 لن تكون ممكنة طالما بقيت إسرائيل عضوا في اتحاد الإذاعات الأوروبية.

وبررت الهيئة قرارها بالإشارة إلى “الانتهاكات الجسيمة لحرية الصحافة” التي ارتكبها الإسرائيليون في غزة، وفق بيانها. كما اتهمت إسرائيل بـ”التدخل المُثبت خلال النسخة الأخيرة والتلاعب السياسي بالحدث”.

ريك-ابو/جك/الح

