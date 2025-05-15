120 قتيلا في ضربات إسرائيلية على غزة وحماس تؤكد أن إدخال المساعدات إلى القطاع هو “الحد الأدنى” للمفاوضات

afp_tickers

8دقائق

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 120 شخصا الخميس في غارات إسرائيلية متفرقة، فيما أعلنت منظمة غير حكومية مدعومة من واشنطن بدء توزيع المساعدات الإنسانية نهاية أيار/مايو.

وأكد مسؤول كبير في حركة حماس أن إدخال المساعدات إلى غزة هو “الحد الأدنى” للمفاوضات مع إسرائيل التي تفرض حصارا مطبقا على القطاع منذ مطلع آذار/مارس.

وقال عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم إن “الحد الأدنى لبيئة تفاوضية مواتية وبناءة هو إلزام حكومة (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو بفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية والغذائية والدوائية”.

وأكد أن “الحصول على الغذاء والماء والدواء حقٌّ إنساني أساسي، وليس موضوعا للتفاوض”.

وتمنع إسرائيل منذ الثاني من آذار/مارس دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة البالغ عدد سكانه 2,4 مليون نسمة، وقد استأنفت في 18 من الشهر نفسه عملياتها العسكرية بعد هدنة استمرت لشهرين.

وحذرت منظمات غير حكومية من بينها أطباء العالم وأطباء بلا حدود وأوكسفام الأربعاء من حدوث “مجاعة جماعية” في غزة في حال واصلت إسرائيل منع المساعدات من دخول القطاع.

في غزة، قال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل إن حصيلة الضربات الإسرائيلية منذ فجر الخميس ارتفعت إلى 120 قتيلا.

وقالت منظمة الصحة العالمية الخميس إن آخر مستشفى في غزة يوفر الرعاية الطبية لمصابين بأمراض القلب ولمرضى السرطان توقف عن العمل إثر هجوم إسرائيلي وقع الثلاثاء.

واتّهمت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي إسرائيل “بقتل ما تبقى من بشرية”.

وأظهرت لقطات لتلفزيون فرانس برس الدمار الذي سبّبته ضربة على دير البلح في وسط غزة، وقد سوى القصف مباني أرضا.

وتحدث أمير صالحة (43 عاما) من منطقة تل الزعتر في شمال القطاع عن “قصف إسرائيلي عنيف طوال الليل، نشعر بأن الخيمة ستطير من مكانها، قذائف الدبابة تضرب على مدار الساعة والمنطقة مكتظة بالسكان والخيام” التي نصبها النازحون في مناطق عدة.

وحضّت حركة حماس المجتمع الدولي على محاسبة إسرائيل على ما وصفته بأنه “تصعيد همجي”.

وأعلنت مؤسسة “غزة الإنسانية” وهي منظمة غير حكومية مدعومة من الولايات المتحدة، الأربعاء أنها ستبدأ هذا الشهر بتوزيع مساعدات إنسانية في غزة، مشيرة إلى أنّها طلبت من الدولة العبرية ضمان أمن نقاط لتوزيع المساعدات في شمال القطاع.

لكن الأمم المتحدة أعلنت الخميس أنها لن تشارك في توزيع المساعدات عبر هذه المنظمة، معتبرة أن آليتها لا تلتزم مبادئ الحيادية والاستقلالية.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة “لقد قلت بوضوح إننا نشارك في عمليات تقديم مساعدات تتوافق مع مبادئنا الأساسية. وقلنا مرارا إن خطة التوزيع هذه لا تتماشى مع مبادئنا الأساسية، بما في ذلك مبادئ النزاهة والحيادية والاستقلالية، ولن نشارك في ذلك”.

– انفتاح على أفكار جديدة –

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في تركيا انفتاح بلاده على أي افكار جديدة لإدخال المساعدات إلى القطاع.

وأكد “نحن منفتحون على أي بديل إذا كان لدى أحد خيار أفضل. نحن ندعم كل المساعدات التي يمكننا الحصول عليها دون أن تتمكن حماس من سرقتها من الناس”.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إنه يريد أن “تأخذ” الولايات المتحدة غزة وتحوّلها إلى “منطقة حرية”.

وأوضح ترامب من قطر “لديّ تصورات جيدة جدا لغزة، وهي: جعلها منطقة حرية” مضيفا “سأكون فخورا لو امتلكتها الولايات المتحدة، وأخذتها، وجعلتها منطقة حرية”.

ردا على ذلك أكد نعيم في بيان إن “غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وليست عقارا للبيع في السوق المفتوحة”.

وتقدر الأمم المتحدة أن 70 في المئة من المناطق في غزة إما تم إخلاؤها أو يتهددها خطر الإخلاء.

وقُتل في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 بعد هجوم مباغت شنته حماس على جنوب إسرائيل، ما لا يقلّ عن 53010 فلسطينيين منذ اندلاع الحرب معظمهم من المدنيين، بحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.

وأسفر هجوم حماس عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

ومن بين 251 رهينة خطفوا خلال الهجوم لا يزال 57 في غزة بينهم 34 اعلن الجيش الاسرائيلي أنهم قتلوا.

ليلا، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن حيث أعلن المتمردون الحوثيون أنهم استهدفوا مطار تل أبيب.

– دهم في الضفة –

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، تشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، تصاعدا في أعمال العنف.

وفي شمال الضفة، قال رئيس الأركان إيال زامير إن الجيش الاسرائيلي سيستخدم كل الوسائل المتاحة للوصول إلى منفذي الهجوم الذي وقع قرب مستوطنة بروخين غرب مدينة سلفيت، وأدى إلى مقتل إسرائيلية حامل.

وأصدر زامير تعليماته “مواصلة فرض الطوق الأمني، وحظر التجوال وملاحقة الإرهابيين”، بحسب الجيش.

قُتل خمسة فلسطينيين خلال عملية عسكرية للجيش في بلدة طمون بشمال الضفة، وفق ما أفاد رئيس البلدية لوكالة فرانس برس الخميس، بينما أكد الجيش الإسرائيلي “تحييد خمسة مسلحين”.

وبحسب البيان، كان الخمسة “يخططون لتنفيذ نشاط إرهابي عسكري كبير”. وأعلن الجيش مصادرة ثلاث بنادق وأربع سترات واقية من الرصاص.

وقتل منذ اندلاع الحرب في غزة 934 فلسطينيا على الأقل في الضفة بنيران القوات الإسرائيلية أو مستوطنين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في رام الله.

في المقابل، قتل 34 إسرائيليا على الأقل في هجمات نفذها فلسطينيون خلال الفترة ذاتها، بحسب مصادر رسمية إسرائيلية.

ستر-ها/كام-شي-ود