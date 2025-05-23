16 قتيلا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة (الدفاع المدني)

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أعلن الدفاع المدني في غزة الجمعة مقتل 16 شخصا في غارات إسرائيلية على مناطق مختلفة في القطاع الفلسطيني المدمّر.

وأفاد محمد المغير مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني لوكالة فرانس برس عن سقوط “16 شهيدا وعشرات المصابين اثر غارات جوية شنها الاحتلال في مناطق عديدة بقطاع غزة منذ منتصف الليل”.

كما أشار إلى “سقوط عشرات الجرحى” في الغارات التي أصابت منازل في وسط قطاع غزة وجنوبه.

وفي شمال غزة، أعلن مستشفى العودة الجمعة إصابة ثلاثة من عناصر “بعد أن ألقت طائرات مسيّرة إسرائيلية قنابل” على المنشأة.

وأعلنت “هيئة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق” (كوغات)، وهي الهيئة الإسرائيلية المسؤولة عن الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية، أن 107 شاحنات مساعدات إنسانية دخلت غزة الخميس.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن 15 من شاحناته “تعرضت للنهب في وقت متأخر من الليلة الماضية جنوب غزة، أثناء توجهها إلى مخابز يدعمها برنامج الأغذية العالمي”.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن قواته هاجمت خلال اليوم الماضي “مجمعات عسكرية ومنشآت لتخزين الأسلحة ومواقع للقناصة” في غزة مضيفا أن “سلاح الجو قصف أيضا أكثر من 75 هدفا إرهابيا في أنحاء قطاع غزة”.

واستأنفت إسرائيل ضرباتها في 18 آذار/مارس بعد تعثر المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس لتمديد الهدنة التي استمرت شهرين.

واندلعت الحرب بعد هجوم مباغت شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1218 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد وكالة فرانس برس استنادا إلى الأرقام الرسمية.

كما تم خلال الهجوم خطف 251 رهينة، لا يزال 57 منهم في غزة، بينهم 34 قالت إسرائيل إنهم قضوا.

ومنذ بدء الحرب بلغ عدد القتلى في غزة 53822، غالبيتهم مدنيون نساء وأطفال، وفقا لأحدث حصيلة أوردتها وزارة الصحة التي تديرها حماس، وبينهم 3673 قتيلا على الأقل منذ استئناف إسرائيل ضرباتها في 18 آذار/مارس بعد هدنة هشة استمرت شهرين.

ستر-ميب/الح-شي/ح س