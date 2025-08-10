The Swiss voice in the world since 1935
214 شاحنة مساعدات إماراتية دخلت إلى قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دخلت 10 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية خلال الأسبوعين الماضيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، في إطار جهود أبوظبي لدعم وإغاثة الفلسطينيين ضمن عملية “الفارس الشهم 3″، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة أنّ القوافل تتألف من “214 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 4565 طنا من المساعدات الإنسانية التي تشمل المواد الغذائية، والمعدات والأنابيب الخاصة بمحطات التحلية”.

ويشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية المتواجد في مدينة العريش على تحميل المساعدات ومتابعة عمليات إيصالها عبر معبر رفح، وضمان وصولها إلى المستفيدين في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت الوكالة.

هت/كام

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
جيسيكا
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

شارك في الحوار
25 إعجاب
19 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: مارك لويتينيغّر

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

شارك في الحوار
54 إعجاب
63 تعليق
عرض المناقشة
