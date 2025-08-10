214 شاحنة مساعدات إماراتية دخلت إلى قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين

دخلت 10 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية خلال الأسبوعين الماضيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصري، في إطار جهود أبوظبي لدعم وإغاثة الفلسطينيين ضمن عملية “الفارس الشهم 3″، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وذكرت الوكالة أنّ القوافل تتألف من “214 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 4565 طنا من المساعدات الإنسانية التي تشمل المواد الغذائية، والمعدات والأنابيب الخاصة بمحطات التحلية”.

ويشرف فريق المساعدات الإنسانية الإماراتية المتواجد في مدينة العريش على تحميل المساعدات ومتابعة عمليات إيصالها عبر معبر رفح، وضمان وصولها إلى المستفيدين في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت الوكالة.

