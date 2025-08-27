The Swiss voice in the world since 1935
25 قتيلا بانقلاب حافلة في أفغانستان

قضى 25 شخصا على الأقل وأصيب 27 آخرون حين انقلبت حافلة في ولاية كابول، وفق ما أفادت السلطات الاربعاء، بعد أسبوع من حادث سير هو الأكثر دموية منذ أعوام في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبد المتين قاني إن الحافلة انقلبت ليل الثلاثاء-الاربعاء غرب العاصمة الافغانية، وتحديدا على الطريق السريع المؤدي الى قندهار في جنوب البلاد “بسبب إهمال السائق”.

وأضاف المصدر نفسه أن 25 شخصا قتلوا وجرح 27 من دون تحديد مدى خطورة إصاباتهم حتى الآن، علما أنهم نقلوا الى مستشفيات عدة في المنطقة.

والثلاثاء الفائت، قضى 76 شخصا بينهم 19 طفلا في اصطدام حافلة تقل مهاجرين عائدين من إيران، بشاحنة ودراجة نارية، وفق السلطات المحلية.

وحوادث السير أمر مألوف في أفغانستان بسبب سوء حال الطرق بعد أعوام من النزاعات والسلوك الخطير للسائقين والافتقار الى القوانين.

وأسفر حادثان بوسط البلاد في كانون الأول/ديسمبر، الأول بين حافلة وشاحنة صهريج والثاني بين حافلة وشاحنة، عن 52 قتيلا.

