25 قتيلا في غارات جوية إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة (الدفاع المدني)

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أعلن الدفاع المدني الفلسطيني مقتل 25 شخصا على الأقلّ في غارات جوية إسرائيلية استهدفت فجر الثلاثاء أنحاء متفرّقة في قطاع غزة.

وقال مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني بغزة محمد المغير لوكالة فرانس برس إنّ “الاحتلال شنّ عدة غارات جوية عنيفة فجر اليوم الثلاثاء على مدينة غزة وخان يونس ورفح وجباليا، ممّا أدّى إلى استشهاد 25 مواطنا مدنيا”.

وأوضح أنّ “5 شهداء سقطوا إضافة لعدد من الإصابات جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة بكر في حيّ الرمال غربي مدينة غزة، بينما سقط شهيدان إثر استهداف من الطيران الحربي لمنزل في منطقة الصبرة غربي غزة”.

وفي بيان لاحق، قال الدفاع المدني “سقط 9 آخرون في منطقة مخيم جباليا، 4 منهم في منطقة بئر النعجة غرب المخيم، و5 آخرون بينهم سيدة، ومصابون بقصف طائرات الاحتلال خيمة تأوي نازحين في منطقة أبو قمر بتل الزعتر شمال شرق المخيم”.

وفي جنوب قطاع غزة، أضاف الدفاع المدني بسقوط قتيلين وإصابة “في قصف مسيرة إسرائيلية لمجموعة من المواطنين قرب مفترق صوفا شرق مدينة رفح”.

وفي شارع السكة وسط مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة تم إحصاء تسعة قتلى وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلا وفق الدفاع المدني الذي أكد فقدان ستة أشخاص آخرين.

من جهته، لفت المتحدّث باسم الدفاع المدني، محمود بصل إلى أنّ الجيش الإسرائيلي “نسف أكثر من عشرة منازل شرقي مدينة غزة وفي رفح”، بينما “أسفرت غارة جوية عن إحراق وتدمير جرافات ومعدات تابعة لبلدية جباليا في شمال القطاع”.

كما طال قصف مدفعي إسرائيلي أحياء الدرج والتفاح والشجاعية في مدينة غزة، وفق المصدر نفسه.

في 18 آذار/مارس استأنفت إسرائيل هجومها على غزة بعد هدنة استمرت شهرين، بهدف الضغط على حماس للإفراج عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.

وقُتل ما لا يقلّ عن 1864 شخصا في غزة منذ استئناف إسرائيل هجومها، ما يرفع الحصيلة الإجمالية منذ اندلاع الحرب إلى 51,240 قتيلا على الأقل، وفقا لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة حماس.

بر-لمى-ها/ص ك