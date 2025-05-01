29 قتيلا على الأقل منذ فجر الخميس بغارات إسرائيلية على غزة (الدفاع المدني)

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أعلن الدفاع المدني في غزة الخميس مقتل 29 شخصا منذ منتصف ليل الأربعاء-الخميس في غارات إسرائيلية عدة على القطاع الخاضع لحصار مُحكم منذ نحو شهرين.

الخميس، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن مهمة الجيش تكمن في إعادة جميع الرهائن من غزة، لكن “الهدف الأسمى” يتمثل بتحقيق النصر على حركة حماس.

استأنفت إسرائيل استأنفت عملياتها العسكرية في قطاع غزة في 18 آذار/مارس الماضي بعد انهيار هدنة استمرت شهرين بسبب خلافات مع حركة حماس حول المرحلة التالية.

وأكد مدير الإمداد الطبي في الدفاع المدني محمد المغير إن القتلى التسعة والعشرين سقوط في مناطق مختلفة. ومن بينهم ثمانية أشخاص قُتلوا في غارة على “منزل لعائلة أبو سحلول في مخيم خان يونس” جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن القصف الإسرائيلي على حي التفاح في مدينة غزة أودى بحياة أربعة أشخاص، وفي منطقة المواصي غرب رفح قتل ثلاثة أشخاص في القصف أيضا.

وفي مخيم القطاطوة غرب خان يونس، قال أحمد أبو زرقة “وصلنا إلى هنا ووجدنا معظم المنازل مدمرة والأطفال والنساء والشباب ممزقين” أشلاء.

وأضاف “نتمنى الموت بدلا من أن نعيش هذه الحياة التي نعيشها”.

وقال أبو زرقة إنه تم استهداف 4 إلى 5 منازل. وأظهرت لقطات لوكالة فرانس برس سكانا وهم يبحثون عن جثث بين الأنقاض.

وفي مستشفى ناصر كانت النسوة يبكين أقربائهن الذين سجيت جثامينهم في الممرات، فيما حمل شبان جثامين ملفوفة بأغطية بلاستيكية سوداء.

اندلعت الحرب في غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة حماس في جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم مدنيون، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.

وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا، من بينهم 58 لا يزالون في غزة، وتقول إسرائيل إن 34 منهم توفوا أو قتلوا.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب إلى 52418 قتيلا على الأقل، أغلبهم من المدنيين، وفقا لأرقام وزارة الصحة التابعة لحماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

وقال نتنياهو الخميس “نريد أن نعيد الأحياء والقتلى على حد سواء، هذه مهمة بالغة الأهمية، ولكن في الحرب هناك هدف أسمى، وهو الانتصار على أعدائنا، وسنحققه”.

قبل أيام من استئناف حملتها العسكرية، أغلقت إسرائيل جميع المعابر ومنعت دخول المساعدات إلى غزة وكذلك السلع التجارية.

الثلاثاء، دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك المجتمع الدولي إلى وقف “الكارثة الإنسانية” في قطاع غزة، مع استمرار إسرائيل إغلاق المعابر.

وأكد تورك في بيان أن “أي استخدام لتجويع السكان المدنيين وسيلة من وسائل الحرب يشكل جريمة حرب، وكذلك جميع أشكال العقاب الجماعي”.

ستر-ها/ص ك